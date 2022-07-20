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Украинские бойцы взяли в плен российского разведчика

Алена МазуренкоСреда, 20 июля 2022, 18:54
Украинские бойцы взяли в плен российского разведчика
оккупант Евдошенко. скриншот

Украинские защитники из спецподразделения "Кракен" взяли в плен в Белогоровке в Луганской области российского разведчика.

Источник: спецподразделение "KRAKEN"

Дословно: "В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" был захвачен в плен разведчик ГРУ ВС РФ".

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Детали: Украинские военные опубликовали видео с фрагментами допроса россиянина.

Также для видео использовали материал из телефона этого ГРУшника: "Будучи "опытным разведчиком", он имел свой цифровой дневник… Там его "боевой путь" в Украине, общение с семьей, девушкой и любовницей".

Оккупанта зовут Иван Евдошенко, он кадровый офицер, старший лейтенант ГРУ РФ.

ВИДЕО ДНЯ
 

Напомним:

  • 16 июля стало известно, что спецподразделение "Кракен" провело операцию в Белогоровке в Луганской области. Во время операции украинские бойцы ликвидировали часть оккупантов и взяли пленных. Также они уничтожили технику оккупационных сил России.

Темы: разведкаоккупациявойна
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