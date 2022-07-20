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Жителів Нікополя через обстріли закликали тимчасово переселитися вглиб району

Мазуренко Альона Середа, 20 липня 2022, 19:14

Голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району - подалі від обстрілів окупантів.

Джерело: Євтушенко у Telegram

Пряма мова: "Шановні жителі міста Нікополь, сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними.

У зв’язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій".

Деталі: За словами глави РВА, мова йде про тимчасовий, більш безпечний прихисток.

Щойно небезпека мине, за словами Євтушенка, українці зможуть повернутися до рідного міста.

Теми: Нікопольокупаціявійна
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