Жителів Нікополя через обстріли закликали тимчасово переселитися вглиб району
Середа, 20 липня 2022, 19:14
Голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району - подалі від обстрілів окупантів.
Джерело: Євтушенко у Telegram
Пряма мова: "Шановні жителі міста Нікополь, сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними.
У зв’язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій".
Деталі: За словами глави РВА, мова йде про тимчасовий, більш безпечний прихисток.
Щойно небезпека мине, за словами Євтушенка, українці зможуть повернутися до рідного міста.