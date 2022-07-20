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Жителей Никополя из-за обстрелов призвали временно переселиться вглубь района

Алена МазуренкоСреда, 20 июля 2022, 19:14
Жителей Никополя из-за обстрелов призвали временно переселиться вглубь района

Глава Никопольского РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя переселиться вглубь территории Никопольского района - подальше от обстрелов оккупантов.

Источник: Евтушенко в Telegram

Прямая речь: "Уважаемые жители города Никополь, сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара стали регулярными.

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В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, общины Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить вам жилье на время обострения боевых действий".

Детали: По словам главы РВА, речь идет о временном, более безопасном убежище.

Как только опасность пройдет, по словам Евтушенко, украинцы смогут вернуться в родной город.

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Темы: Никопольоккупациявойна
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