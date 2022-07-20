Жителей Никополя из-за обстрелов призвали временно переселиться вглубь района
Среда, 20 июля 2022, 19:14
Глава Никопольского РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя переселиться вглубь территории Никопольского района - подальше от обстрелов оккупантов.
Источник: Евтушенко в Telegram
Прямая речь: "Уважаемые жители города Никополь, сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара стали регулярными.
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В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, общины Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить вам жилье на время обострения боевых действий".
Детали: По словам главы РВА, речь идет о временном, более безопасном убежище.
Как только опасность пройдет, по словам Евтушенко, украинцы смогут вернуться в родной город.
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