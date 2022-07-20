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Сенат Італії висловив довіру прем'єру Драгі, який хотів йти у відставку

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 21:38

Сенат Італії в середу підтримав резолюцію сенатора П'єра Казімі з висловленням довіри чинному прем'єр-міністру Маріо Драгі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai.

Були присутні 192 сенатори, голосували 133, "за" висловилися – 95, проти – 38, не утримався ніхто. Після голосування прем'єр пішов до резиденції президента Італії – Квіринальського палацу, щоб визначити свою подальшу долю з главою держави Серджо Матареллою.

Оновлено 21:50. Італійські ЗМІ пізніше уточнили, що Драгі не пішов до президента. Ймовірно, їхня зустріч відбудеться вже у четвер після розгляду питання про довіру уряду в нижній палаті парламенту.

До останнього моменту ситуація з оголошенням довіри уряду Драгі була невизначеною. Річ у тім, що праві партії – "Вперед, Італіє", "Рух 5 зірок" та "Ліга" – взагалі відмовилися голосувати за резолюцію Казімі й бойкотували її розгляд у парламенті.

Це означало, що може не зібратися достатньо голосів для оголошення кворуму в Сенаті, коли його рішення мають законну силу.

Праві партії виступають за розпуск уряду й проведення дострокових виборів, де розраховують покращити свій результат. Натомість прихильники коаліції наголошують, що збереження уряду дозволить Італії вирішити економічні труднощі та залучити кошти ЄС на відновлення економіки після COVID-19.

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У четвер, як очікується, відбудеться повторний виступ Драгі в Палаті депутатів, потім дебати та голосування за довіру уряду.

Нагадаємо, коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

Минулого тижня президент Італії відмовився приймати відставку Драгі, який пояснив її тим, що "пакт довіри, який лежав в основі уряду, зазнав невдачі".

Читайте також: Проблеми Супермаріо: чому проукраїнський прем'єр Італії опинився за крок до відставки.

Теми: Італія
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