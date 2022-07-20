Сенат Италии выразил доверие премьеру Драги, который хотел уходить в отставку

Сенат Италии в среду поддержал резолюцию сенатора Пьера Казими с выражением доверия действующему премьер-министру Марио Драги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai.

Присутствовало 192 сенатора, голосовали 133, "за" высказались – 95, против – 38, не удержался никто. После голосования премьер пошел в резиденцию президента Италии – Квиринальского дворца, чтобы определить свою дальнейшую судьбу с главой государства Серджо Матареллой.

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Обновлено 21:50. Итальянские СМИ позже уточнили, что Драги не пошел к президенту. По всей вероятности, их встреча состоится уже в четверг после рассмотрения вопроса о доверии правительству в нижней палате парламента.

До последнего момента ситуация с оглашением доверия правительству Драги была неопределенной. Дело в том, что правые партии – "Вперед, Италия", "Движение 5 звезд" и "Лига" – вообще отказались голосовать за резолюцию Казимы и бойкотировали ее рассмотрение в парламенте.

Это означало, что может не собраться достаточно голосов для объявления кворума в Сенате, когда его решения имеют законную силу.

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Правые партии выступают за роспуск правительства и проведение досрочных выборов, где рассчитывают улучшить свой результат. Сторонники коалиции подчеркивают, что сохранение правительства позволит Италии решить экономические трудности и привлечь средства ЕС на восстановление экономики после COVID-19.

В четверг, как ожидается, состоится повторное выступление Драги в Палате депутатов, затем дебаты и голосование за доверие правительству.

Напомним, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

На прошлой неделе президент Италии отказался принимать отставку Драги, который объяснил ее тем, что "лежавший в основе правительства пакет доверия потерпел неудачу".

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