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У Пентагоні не вважають, що Україна втратила Донбас

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 22:03

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що за оцінкою американської сторони Україна ще не поступилася Донбасом на користь Росії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Міллі заявив у середу на брифінгу.

За його словами, після тримісячної військової кампанії на Донбасі Росія досягла "дуже мало" здобутків, а тактичні досягнення коштували російським військам дуже дорого.

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"Вона (війна) дуже інтенсивно, багато насильства – десятки тисяч артилерійських снарядів кожні 24 години, багато втрат з обох сторін, багато руйнувань у селах і так далі", – сказав Міллі.

"По суті, ціна (війни) дуже висока, завоювань мало, в Луганській та Донецькій областях іде жорстока війна на виснаження. Щоб відповісти на ваше запитання про те, чи втрачено Донбас – ні, ще не втрачено. Українці змушують росіян платити за кожен дюйм території, яку вони здобули", – наголосив генерал.

Він додав, що просування російських військ "вимірюються буквально сотнями метрів, у деякі дні може бути кілометр-два, але не більше".

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Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що війна Росії проти України перебуває "на критичному етапі", тож підтримка Києва Заходом відіграє важливу роль.

У середу в онлайновому форматі відбулося четверте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За її підсумками стало відомо, що в новому пакеті військової допомоги США для України, який мають оголосити цього тижня, передбачені ще чотири ракетні системи HIMARS і боєприпаси до них та раніше переданих гаубиць.

Дивіться також: Коли будуть літаки і танки, хто зриває озброєння, чому не діє лендліз, що дасть Рамштайн-4.

Теми: СШАДонбасокупаціяУкраїна
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