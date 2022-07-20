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В Пентагоне не считают, что Украина потеряла Донбасс

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 22:03

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что по оценке американской стороны Украина еще не уступила Донбасс в пользу России.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Милли заявил в среду на брифинге.

По его словам, после трехмесячной военной кампании на Донбассе Россия достигла "очень мало" достижений, а тактические достижения стоили российским войскам очень дорого.

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"Она (война) очень интенсивно, много насилия – десятки тысяч артиллерийских снарядов каждые 24 часа, много потерь с обеих сторон, много разрушений в деревнях и так далее", – сказал Милли.

"По сути, цена (войны) очень высока, завоеваний мало, в Луганской и Донецкой областях идет жестокая война на истощение. Чтобы ответить на ваш вопрос о том, потерян Донбасс - нет, еще не потеряно. Украинцы заставляют россиян платить за каждый дюйм территории, которую они получили", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что продвижения российских войск "измеряются буквально сотнями метров, в некоторые дни может быть километр-два, но не больше".

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Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин считает, что война России против Украины находится "на критическом этапе", поэтому поддержка Киева Западом играет немаловажную роль.

В среду в онлайновом формате состоялось четвертое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По ее итогам стало известно, что в новом пакете военной помощи США для Украины, который должны объявить на этой неделе, предусмотрены еще четыре ракетных системы HIMARS и боеприпасы к ним и ранее переданным гаубицам.

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Темы: СШАДонбассоккупацияУкраина
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