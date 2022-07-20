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Росія випробовує на Україні все те, що може застосувати проти Європи – Зеленський

Мазуренко Альона Середа, 20 липня 2022, 22:16
сайт ОП

Президента Володимир Зеленський вважає, що Росія випробовує на Україні все те, що може застосувати й проти інших країн Європи, тому закликав не зупиняти санкційного тиску і допомогти зброєю. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Коли ми звертаємося до наших партнерів з тим чи іншим проханням, з тією чи іншою порадою чи вимогою, це базується на досвіді України – на тому, що ми вже пережили.

Росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано й проти інших країн Європи. Почалося з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами України.

І щоб такого не було ні з ким більше, ми маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над Росією в Україні.

Що швидше це буде зроблено, то менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни".

Деталі: За його словами, тому після затвердження 7-го санкційного пакету проти Росії треба одразу починати працювати над 8-м.

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Також Зеленський вважає, що потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити її ефективною протиповітряною обороною.

Теми: ЗеленськийРосіявійнаЄвропа
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