Россия испытывает на Украине все то, что может применить против Европы – Зеленский

Президента Владимир Зеленский считает, что Россия испытывает на Украине все то, что может применить против других стран Европы, поэтому призвал не останавливать санкционное давление и помочь оружием.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Когда мы обращаемся к нашим партнерам с той или иной просьбой, с тем или иным советом или требованием, это базируется на опыте Украины – на том, что мы уже пережили.

Россия испытывает на Украине все то, что пможет применить и против других стран Европы. Началось с газовых войн, а закончилось полномасштабным вторжением, ракетным террором и сожженными городами Украины.

И чтобы такого не было ни с кем больше, мы должны обеспечить ощутимую совместную победу над Россией в Украине.

Чем быстрее это будет сделано, тем меньше ущерба и страдания испытают все европейские семьи, все европейские страны".

Детали: По его словам, поэтому после утверждения 7-го санкционного пакета против России нужно сразу начинать работать над 8-м.

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Также Зеленский считает, что нужно увеличить поставки современного оружия в Украину, обеспечить ее эффективной противовоздушной обороной.