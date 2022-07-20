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Представник України на переговорах з РФ розповів деталі експорту зерна Чорним морем

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 22:23

Відповідно до плану експорту українського зерна, попередньо погодженого минулого тижня у Стамбулі, вивезення здійснюватиметься через три українські порти й контролюватиметься групою під егідою ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі "Суспільному" розповів народний депутат, член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров.

"Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані", – зазначив він.

Депутат уточнив, що відповідно до погоджених безпечних маршрутів до портів України зможуть заходити всі цивільні судна: "Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас".

Умєров наголосив, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН у Стамбулі, а Росія не матиме впливу на цей процес.

"Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна", – пояснив депутат.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що домовленість про експорт зерна з України буде фіналізована вже цього тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

Теми: зерноУкраїнавійнаРосія
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