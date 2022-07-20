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Представитель Украины на переговорах с РФ рассказал о деталях экспорта зерна Черным морем

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 22:23

Согласно плану экспорта украинского зерна, предварительно согласованного на прошлой неделе в Стамбуле, вывоз будет осуществляться через три украинских порта и будет контролироваться группой под эгидой ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии "Суспільному" рассказал народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.

"Экспорт будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены", – отметил он.

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Депутат уточнил, что согласно согласованным безопасным маршрутам в порты Украины смогут заходить все гражданские суда: "Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам".

Умеров подчеркнул, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, а Россия не повлияет на этот процесс.

"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя", – пояснил депутат.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что договоренность об экспорте зерна из Украины будет финализирована уже на этой неделе.

Напомним, Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.

Темы: зерноУкраинавойнаРосcия
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