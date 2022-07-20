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Франція витратить 85 млн євро для поповнення запасів САУ Caesar, які вона передала Україні

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 23:22

Франція витратить 85 мільйонів євро для заміни 18 самохідних артилерійських установок Caesar, переданих Україні, оскільки після цього її запаси зменшилися на чверть.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це в середу заявив міністр з питань збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

"Пакет у розмірі 85 мільйонів євро дозволить нам здійснити це поповнення, суть полягає в тому, щоб не завдати шкоди навчальним і тренувальним планам наших стрільців", – пояснив міністр під час слухань у Комітеті Сенату з питань закордонних справ і оборони.

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Лекорню уточнив, що кошти для поповнення запасів артилерійських установок будуть взяті в межах передбачених законом про військову програмую Він запевнив сенаторів, що це не вплине на її виконання.

До початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Франція мала 76 САУ Caesar. Виробництво однієї установки займає понад півтора року. Водночас, додав французький міністр у справах збройних сил, запаси артилерійських снарядів вдасться поповнити вже з наступного року.

Нагадаємо, Франція вже передала Україні 12 САУ Caesar, які можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину, а нещодавно стало відомо, що ще шість установок вже перебувають у дорозі до місця призначення.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню також заявив, що Україна отримає від Парижа "значну кількість" броньованих автомобілів VAB.

Теми: ФранціязброявійнаУкраїна
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