Франція витратить 85 млн євро для поповнення запасів САУ Caesar, які вона передала Україні

Франція витратить 85 мільйонів євро для заміни 18 самохідних артилерійських установок Caesar, переданих Україні, оскільки після цього її запаси зменшилися на чверть.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це в середу заявив міністр з питань збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

"Пакет у розмірі 85 мільйонів євро дозволить нам здійснити це поповнення, суть полягає в тому, щоб не завдати шкоди навчальним і тренувальним планам наших стрільців", – пояснив міністр під час слухань у Комітеті Сенату з питань закордонних справ і оборони.

Лекорню уточнив, що кошти для поповнення запасів артилерійських установок будуть взяті в межах передбачених законом про військову програмую Він запевнив сенаторів, що це не вплине на її виконання.

До початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Франція мала 76 САУ Caesar. Виробництво однієї установки займає понад півтора року. Водночас, додав французький міністр у справах збройних сил, запаси артилерійських снарядів вдасться поповнити вже з наступного року.

Нагадаємо, Франція вже передала Україні 12 САУ Caesar, які можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину, а нещодавно стало відомо, що ще шість установок вже перебувають у дорозі до місця призначення.

Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню також заявив, що Україна отримає від Парижа "значну кількість" броньованих автомобілів VAB.