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Франция потратит 85 млн евро на пополнение запасов САУ Caesar, которые она передала Украине

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 23:22

Франция потратит 85 миллионов евро на замену 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине, поскольку после этого ее запасы уменьшились на четверть.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом в среду заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"Пакет в размере 85 миллионов евро позволит нам осуществить это пополнение, суть состоит в том, чтобы не нанести ущерб учебным и тренировочным планам наших стрелков", - пояснил министр во время слушаний в Комитете Сената по иностранным делам и обороне.

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Лекарню уточнил, что средства для пополнения запасов артиллерийских установок будут взяты в пределах предусмотренных законом о военной программе. Он заверил сенаторов, что это не повлияет на ее выполнение.

До начала полномасштабного российского вторжения России в Украину у Франции было 76 САУ Caesar. Производство одной установки занимает более полутора лет. В то же время, добавил французский министр по делам вооруженных сил, запасы артиллерийских снарядов удастся пополнить уже в следующем году.

Напомним, Франция уже передала Украине 12 САУ Caesar, которые могут запускать 155 мм снаряды в 40 километрах со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту, а недавно стало известно, что еще шесть установок уже находятся в пути к месту назначения.

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Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получит от Парижа значительное количество бронированных автомобилей VAB.

Темы: ФранцияоружиевойнаУкраина
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