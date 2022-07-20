"Динамо" зіграло унічию з "Фенербахче" в кваліфікації ЛЧ

Перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 між київським "Динамо" та стамбульським "Фенербахче" закінчився нульовою нічиєю.

Джерело: результати матчу, "Суспільне.спорт"

Деталі: У першому таймі зустрічі ближчими до голу були футболісти "Фенербахче".

Кілька разів доводилося вступати до гри голкіперові Георгію Бущану, однак на перерву команди пішли за нульової нічиєї.

А ось після перерви ближчими до голу вже були кияни.

Так, на початку другого тайму Денис Попов не зміг переправити м'яча у сітку після подачі Віктора Циганкова. А на 71-й хвилині момент мав Артем Бєсєдін, проте не зміг завдати точного удару в сітку.

Зрештою, ані "Динамо", ані "Фенербахче" вразити ворота один одного не змогли. Таким чином, доля путівки у третій раунд визначиться у матчі-відповіді.