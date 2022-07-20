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"Динамо" зіграло унічию з "Фенербахче" в кваліфікації ЛЧ

Альона Мазуренко Середа, 20 липня 2022, 23:40
Динамо зіграло унічию з Фенербахче в кваліфікації ЛЧ
фото: з instagram Динамо

Перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 між київським "Динамо" та стамбульським "Фенербахче" закінчився нульовою нічиєю. 

Джерело: результати матчу, "Суспільне.спорт

Деталі: У першому таймі зустрічі ближчими до голу були футболісти "Фенербахче".

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Кілька разів доводилося вступати до гри голкіперові Георгію Бущану, однак на перерву команди пішли за нульової нічиєї.

А ось після перерви ближчими до голу вже були кияни.

Так, на початку другого тайму Денис Попов не зміг переправити м'яча у сітку після подачі Віктора Циганкова. А на 71-й хвилині момент мав Артем Бєсєдін, проте не зміг завдати точного удару в сітку.

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Зрештою, ані "Динамо", ані "Фенербахче" вразити ворота один одного не змогли. Таким чином, доля путівки у третій раунд визначиться у матчі-відповіді.

Теми: футболспортУкраїна
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