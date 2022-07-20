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"Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" в квалификации ЛЧ

Мазуренко Алена Среда, 20 июля 2022, 23:40
фото: з instagram Динамо

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между киевским "Динамо" и стамбульским "Фенербахче" закончился нулевой ничьей.

Источник: результаты матча, "Суспільне.спорт

Детали: В первом тайме встречи ближе к голу были футболисты "Фенербахче".

Несколько раз приходилось вступать в игру голкиперу "Динамо" Георгию Бущану, однако на перерыв команды ушли при нулевой ничьей.

А вот после перерыва ближе к голу уже были киевляне.

Так, в начале второго тайма Денис Попов не смог переправить мяч в сетку после подачи Виктора Цыганкова, а на 71-й минуте момент имел Артем Беседин, однако не смог нанести точный удар в сетку.

В конце концов ни "Динамо", ни "Фенербахче" поразить ворота друг друга не смогли. Таким образом судьба путевки в третий раунд определится в ответном матче.

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Темы: футболспортУкраина
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