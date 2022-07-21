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На Дніпропетровщині ворожий танк розстріляв у полі українські комбайни – Вілкул

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 00:45
На Дніпропетровщині ворожий танк розстріляв у полі українські комбайни – Вілкул
Вілкул, скриншот

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Олександр Вілкул повідомив, що російський танк прицільно обстріляв українські комбайни, які збирали хліб.

Джерело: Вілкул під час брифінгу

Пряма мова: "Сьогодні стався безпрецедентний випадок – два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни.

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Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання".

Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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