На Дніпропетровщині ворожий танк розстріляв у полі українські комбайни – Вілкул

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Олександр Вілкул повідомив, що російський танк прицільно обстріляв українські комбайни, які збирали хліб.

Джерело: Вілкул під час брифінгу

Пряма мова: "Сьогодні стався безпрецедентний випадок – два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни.

Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання".