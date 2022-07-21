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В Днепропетровской области вражеский танк расстрелял в поле украинские комбайны – Вилкул

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 00:45
В Днепропетровской области вражеский танк расстрелял в поле украинские комбайны – Вилкул
Вилкул, скриншот

Начальник военной администрации Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул сообщил, что российский танк прицельно обстрелял украинские комбайны, собиравшие хлеб.

Источник: Вилкул во время брифинга

Прямая речь: "Сегодня произошел беспрецедентный случай – два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошево, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны.

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Слава Богу, ребятам удалось сбежать. На технике лишь небольшие осколочные попадания".

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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