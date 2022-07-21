В Днепропетровской области вражеский танк расстрелял в поле украинские комбайны – Вилкул
Четверг, 21 июля 2022, 00:45
Начальник военной администрации Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул сообщил, что российский танк прицельно обстрелял украинские комбайны, собиравшие хлеб.
Источник: Вилкул во время брифинга
Прямая речь: "Сегодня произошел беспрецедентный случай – два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошево, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны.
Реклама:
Слава Богу, ребятам удалось сбежать. На технике лишь небольшие осколочные попадания".