В Днепропетровской области вражеский танк расстрелял в поле украинские комбайны – Вилкул

Начальник военной администрации Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул сообщил, что российский танк прицельно обстрелял украинские комбайны, собиравшие хлеб.

Источник: Вилкул во время брифинга

Прямая речь: "Сегодня произошел беспрецедентный случай – два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошево, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны.

Реклама:

Слава Богу, ребятам удалось сбежать. На технике лишь небольшие осколочные попадания".