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ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по ворогу – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 01:40
ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по ворогу – ОК Південь
ілюстративне фото Повітряних Сил ЗСУ

Українські захисники на південних рубежах завдали ворогу 10 ударів з повітря – гелікоптерами, бомбардувальниками і штурмової авіацією.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Силами посиленого взводу противник намагався провести контратаку в напрямку Андріївки, а в районі Лозового здійснив спробу відновити втрачене положення. Успіху не мав.

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Двічі парами Мі-8 ворог наносив авіаційні удари по Потьомкіному та поблизу Ольгіного. Наших втрат немає".

Деталі: У повідомленні йдеться про те, що сили Оборони України завдали 10 авіаційних ударів по ворогу: 3 них 3 гелікоптерних і 7 із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації.

5 разів уражено ворожі опорні пункти, 3 рази – скупчення живої сили і техніки на Херсонщині, двічі  влучено у склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині.

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Теми: Збройні силивійна
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