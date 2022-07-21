Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по ворогу – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 01:40
ілюстративне фото Повітряних Сил ЗСУ

Українські захисники на південних рубежах завдали ворогу 10 ударів з повітря – гелікоптерами, бомбардувальниками і штурмової авіацією.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Силами посиленого взводу противник намагався провести контратаку в напрямку Андріївки, а в районі Лозового здійснив спробу відновити втрачене положення. Успіху не мав.

Двічі парами Мі-8 ворог наносив авіаційні удари по Потьомкіному та поблизу Ольгіного. Наших втрат немає".

Деталі: У повідомленні йдеться про те, що сили Оборони України завдали 10 авіаційних ударів по ворогу: 3 них 3 гелікоптерних і 7 із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації.

5 разів уражено ворожі опорні пункти, 3 рази – скупчення живої сили і техніки на Херсонщині, двічі  влучено у склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині.

Теми: Збройні силивійна
Головне сьогодні

оновлено, фотоРосіяни завдали ударів по Харкову: є поранені і загиблі

НБУ підняв офіційний курс до 36,56 гривень за долар

карти, виправленоВійськові аналітики прогнозують кульмінацію російського наступу на Донеччині

ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по ворогу – ОК "Південь"

Резніков озвучив результати "Рамштайну-4": є нові зобов’язання по суші, морю і небу

Данілов про Венедіктову і Баканова: "Це не останнє звільнення"

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ відігнали ворога від Вуглегірської ТЕС – зведення Генштабу
На півдні ЗСУ знищили командний пункт, склади ворога і понад 100 загарбників
Литва передасть Україні додаткові бронетранспортери і боєприпаси
Останні новини
11:55
Прем'єр Італії подав у відставку, президент її прийняв
11:54
Миколаївщина: вже майже сто людей надали дані про корегувальників вогню - Кім
11:20
У США розповіли, коли запрацюють обмеження цін на російську нафту
11:09
Отримала 98% опіків: у Вінниці померла 20-річна дівчина, яка потрапила під ракетний обстріл
11:09
Генерал США натякнув на передачу Україні західних винищувачів 
11:05
Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до німецьких портів
11:03
ЗСУ знищили 38 850 російських загарбників
10:53
Нацбанк вніс низку змін щодо карткових розрахунків за кордоном
10:41
СБУ затримала корегувальника вогню окупантів по Кривому Рогу
10:37
відео Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: спалили склад із тисячами тонн продуктів
Усі новини...