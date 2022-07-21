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ВСУ нанесли 10 авиационных ударов по врагу – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 01:40
Иллюстративное фото Воздушных Сил ВСУ

Украинские защитники на южных рубежах нанесли врагу 10 ударов с воздуха – вертолетами, бомбардировщиками и штурмовой авиацией.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Силами усиленного взвода противник пытался провести контратаку в направлении Андреевки, а в районе Лозового предпринял попытку восстановить утраченное положение. Успеха не было.

Дважды парами Ми-8 враг наносил авиационные удары по Потемкиному и вблизи Ольгиного. Наших потерь нет".

Детали: В сообщении говорится, что силы Обороны Украины нанесли 10 авиационных ударов по врагу: Из них 3 вертолетных и 7 с применением бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации.

5 раз поражены вражеские опорные пункты, 3 раза – скопление живой силы и техники на Херсонщине, дважды попали в склады боеприпасов Николаевской и Херсонской областях.

Темы: Вооруженные силывойна
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