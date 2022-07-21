ЦРУ назвало кількість загиблих росіян під час війни в Україні

За оцінками Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, втрати росіян досягли близько 15 000 убитих і приблизно 45 000 поранених.

Джерело: директор ЦРУ Вільям Бернс, цитує Reuters

Пряма мова: "Останні оцінки розвідки США свідчать про близько 15 000 убитих російських військових і, можливо, втричі більше поранених. Отже, це досить значні втрати".

"І українці теж постраждали – напевно, трохи менше. Але, знаєте, втрати значні".

Деталі: Бернс зазначив, що ЦРУ ділиться з Україною значною кількістю розвідданих.

За його словами, українці "ефективно використовують" ці дані.