ЦРУ назвало количество погибших россиян во время войны в Украине

По оценкам Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, потери россиян достигли около 15 000 убитых и около 45 000 раненых.

Источник: директор ЦРУ Уильям Бернс, цитирует Reuters

Прямая речь: "Последние оценки разведки США свидетельствуют о около 15 000 убитых российских военных и, возможно, втрое больше раненых. Следовательно, это достаточно значительные потери".

"И украинцы тоже пострадали – наверное, меньше. Но, знаете, потери значительны".

Детали: Бернс отметил, что ЦРУ делится с Украиной значительным количеством разведданных.

По его словам, украинцы "эффективно используют" эти данные.