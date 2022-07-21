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ЦРУ назвало количество погибших россиян во время войны в Украине

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 04:38
ЦРУ назвало количество погибших россиян во время войны в Украине
Уильям Бернс, фото: Getty Images

По оценкам Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, потери россиян достигли около 15 000 убитых и около 45 000 раненых.

Источник: директор ЦРУ Уильям Бернс, цитирует Reuters

Прямая речь: "Последние оценки разведки США свидетельствуют о около 15 000 убитых российских военных и, возможно, втрое больше раненых. Следовательно, это достаточно значительные потери".

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"И украинцы тоже пострадали – наверное, меньше. Но, знаете, потери значительны".

Детали: Бернс отметил, что ЦРУ делится с Украиной значительным количеством разведданных.

По его словам, украинцы "эффективно используют" эти данные.

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Темы: войнаРосcияразведкаСША
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