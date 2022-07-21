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Байден виділить $2,3 млрд на протистояння стихійним лихам

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 06:28
Байден виділить $2,3 млрд на протистояння стихійним лихам
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден оголосив про виділення 2,3 мільярда доларів США на створення інфраструктури, здатної протистояти екстремальним погодним умовам і стихійним лихам.

Джерело: ВВС, Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Сьогодні я оголошую про найбільші інвестиції – $2,3 млрд на створення інфраструктури, яка покликана протистояти будь-яким природним катастрофам – екстремальній спеці, повеням, ураганам, торнадо".

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"Зміна клімату – це буквально загроза існуванню для нашої нації та світу".

"Здоров’я наших громадян і наших громад... під загрозою. Тому ми повинні діяти".

"На нас розраховують наші діти та онуки. Якщо ми не будемо підтримувати (кліматичні зміни – ред.) зниженням температури на 1,5C, ми втратимо все. Ми не зможемо змінити ситуацію".

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Деталі: У заяві Байден офіційно не оголосив кліматичний надзвичайний стан, що дало б йому додаткові повноваження.

Він сказав, що фінансування піде на розширення боротьби з повенями, зміцнення комунальних послуг, модернізацію будівель і допомогу сім’ям при оплаті витрат на опалення та охолодження.

За словами американського лідера, вперше в історії США штати зможуть використовувати федеральні кошти, зокрема для закупівлі кондиціонерів, встановлення охолоджувальних систем у школах, щоб пережити кризову спеку.

Теми: БайденСШАклімат
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