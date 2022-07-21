Байден выделит $2,3 млрд на противостояние стихийным бедствиям
Президент США Джо Байден объявил о выделении 2,3 миллиарда долларов США на создание инфраструктуры, способной противостоять экстремальным погодным условиям и стихийным бедствиям.
Источник: ВВС, Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Сегодня я объявляю о крупнейших инвестициях - $2,3 млрд на создание инфраструктуры, которая призвана противостоять любым природным катастрофам - экстремальной жаре, наводнениям, ураганам, торнадо".
"Изменение климата – это буквально угроза существованию для нашей нации и мира".
"Здоровье наших граждан и наших общин... под угрозой. Поэтому мы должны действовать".
"На нас рассчитывают наши дети и внуки. Если мы не будем поддерживать (климатические изменения – ред.) понижением температуры на 1,5C, мы потеряем все. Мы не сможем изменить ситуацию".
Детали: В заявлении Байден официально не объявил климатическое чрезвычайное положение, что дало бы ему дополнительные полномочия.
Он сказал, что финансирование пойдет на расширение борьбы с наводнениями, укрепление коммунальных услуг, модернизацию зданий и помощь семьям при оплате расходов на отопление и охлаждение.
По словам американского лидера, впервые в истории США штаты смогут использовать федеральные средства, в частности, для закупки кондиционеров, установки охладительных систем в школах, чтобы пережить кризисную жару.