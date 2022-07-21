Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден выделит $2,3 млрд на противостояние стихийным бедствиям

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 06:28
Байден выделит $2,3 млрд на противостояние стихийным бедствиям
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден объявил о выделении 2,3 миллиарда долларов США на создание инфраструктуры, способной противостоять экстремальным погодным условиям и стихийным бедствиям.

Источник: ВВС, Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сегодня я объявляю о крупнейших инвестициях - $2,3 млрд на создание инфраструктуры, которая призвана противостоять любым природным катастрофам - экстремальной жаре, наводнениям, ураганам, торнадо".

Реклама:

"Изменение климата – это буквально угроза существованию для нашей нации и мира".

"Здоровье наших граждан и наших общин... под угрозой. Поэтому мы должны действовать".

"На нас рассчитывают наши дети и внуки. Если мы не будем поддерживать (климатические изменения – ред.) понижением температуры на 1,5C, мы потеряем все. Мы не сможем изменить ситуацию".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В заявлении Байден официально не объявил климатическое чрезвычайное положение, что дало бы ему дополнительные полномочия.

Он сказал, что финансирование пойдет на расширение борьбы с наводнениями, укрепление коммунальных услуг, модернизацию зданий и помощь семьям при оплате расходов на отопление и охлаждение.

По словам американского лидера, впервые в истории США штаты смогут использовать федеральные средства, в частности, для закупки кондиционеров, установки охладительных систем в школах, чтобы пережить кризисную жару.

Темы: БайденСШАклимат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: