Дніпропетровщина: ворог із "Градів" ударив по Нікопольському району
Четвер, 21 липня 2022, 07:39
На Дніпропетровщині росіяни випустили понад 20 реактивних снарядів із "Градів" по Червоногригорівській громаді.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району.
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Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів".
Деталі: Резніченко повідомив, що внаслідок цих обстрілів жертв і руйнувань нема.
На місці обстрілу працюють піротехніки – займаються пошуком боєприпасів, які не здетонували.
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