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Дніпропетровщина: ворог із "Градів" ударив по Нікопольському району

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 07:39
Дніпропетровщина: ворог із Градів ударив по Нікопольському району
фото: getty images

На Дніпропетровщині росіяни випустили понад 20 реактивних снарядів із "Градів" по Червоногригорівській громаді.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району.

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Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів".

Деталі: Резніченко повідомив, що внаслідок цих обстрілів жертв і руйнувань нема.

На місці обстрілу працюють  піротехніки – займаються пошуком боєприпасів, які не здетонували.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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