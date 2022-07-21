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Днепропетровщина: враг из "Градов" ударил по Никопольскому району

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 07:39
Днепропетровщина: враг из Градов ударил по Никопольскому району
фото: getty images

В Днепропетровской области россияне выпустили более 20 реактивных снарядов из "Градов" по Красногригоревской общине.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Враг ударил из "Градов" по Никопольскому району.

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Выпустил по Красногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов".

Детали: Резниченко сообщил, что в результате этих обстрелов жертв и разрушений нет.

На месте обстрела работают пиротехники – занимаются поиском не сдетонировавших боеприпасов.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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