Днепропетровщина: враг из "Градов" ударил по Никопольскому району
Четверг, 21 июля 2022, 07:39
В Днепропетровской области россияне выпустили более 20 реактивных снарядов из "Градов" по Красногригоревской общине.
Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "Враг ударил из "Градов" по Никопольскому району.
Выпустил по Красногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов".
Детали: Резниченко сообщил, что в результате этих обстрелов жертв и разрушений нет.
На месте обстрела работают пиротехники – занимаются поиском не сдетонировавших боеприпасов.