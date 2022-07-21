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На Донеччині за ніч ворог зруйнував дві школи і обстріляв центр Бахмута

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 08:07
фото: telegram Кириленка

У Донецькій області росіяни зруйнували дві школи, обстріляли центральну частину Бахмута і промислові підприємства у Краматорську.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Дві школи зруйнували сьогодні російські окупанти – у Краматорську та Костянтинівці.

 

Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська – підприємства СКМЗ та НКМЗ".

Деталі: Також росіяни обстріляли центральну частину Бахмута.

У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета, але не розірвалася.

Крім того, касетним боєприпасом загарбники обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

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Як зазначає Кириленко, інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає.

 
 

Теми: Донецька областьвійнаобстріл
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