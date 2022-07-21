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На Донеччині за ніч ворог зруйнував дві школи і обстріляв центр Бахмута

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 08:07
На Донеччині за ніч ворог зруйнував дві школи і обстріляв центр Бахмута
фото: telegram Кириленка

У Донецькій області росіяни зруйнували дві школи, обстріляли центральну частину Бахмута і промислові підприємства у Краматорську.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Дві школи зруйнували сьогодні російські окупанти – у Краматорську та Костянтинівці.

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Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська – підприємства СКМЗ та НКМЗ".

Деталі: Також росіяни обстріляли центральну частину Бахмута.

У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета, але не розірвалася.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, касетним боєприпасом загарбники обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

Як зазначає Кириленко, інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає.

 
 

Теми: Донецька областьвійнаобстріл
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