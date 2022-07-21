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На Донетчине за ночь враг разрушил две школы и обстрелял центр Бахмута

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 08:07
фото: telegram Кириленко

В Донецкой области россияне разрушили две школы, обстреляли центральную часть Бахмута и промышленные предприятия в Краматорске.

Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "Две школы разрушили сегодня российские оккупанты – в Краматорске и Константиновке.

 

Кроме того, этой ночью была обстреляна Краматорская промышленная часть - предприятия СКМЗ и НКМЗ".

Детали: Также россияне обстреляли центральную часть Бахмута.

В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета, но не разорвалась.

Кроме того, кассетным боеприпасом захватчики обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом.

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Как отмечает Кириленко, информации о раненых и погибших в настоящее время нет.

 
 

Темы: Донецкая областьвойнаобстрел
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