На Донетчине за ночь враг разрушил две школы и обстрелял центр Бахмута
Четверг, 21 июля 2022, 08:07
В Донецкой области россияне разрушили две школы, обстреляли центральную часть Бахмута и промышленные предприятия в Краматорске.
Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко
Прямая речь: "Две школы разрушили сегодня российские оккупанты – в Краматорске и Константиновке.
Кроме того, этой ночью была обстреляна Краматорская промышленная часть - предприятия СКМЗ и НКМЗ".
Детали: Также россияне обстреляли центральную часть Бахмута.
В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета, но не разорвалась.
Кроме того, кассетным боеприпасом захватчики обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом.
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Как отмечает Кириленко, информации о раненых и погибших в настоящее время нет.