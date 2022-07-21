Путін помиляється, якщо думає виграти війну на виснаження в Україні – глава ЦРУ

Глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін помиляється, якщо вважає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні.

Джерело: sky.news

Деталі: Бернс сказав, що російський президент помиляється, якщо вважає, що може виграти криваву війну на виснаження проти України, як раніше було доведено, він помилявся у тому, що його війська можуть захопити Київ протягом перших днів вторгнення.

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За його словами, Путін прорахувався зі своїми початковими планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом, і знову не має рації: "Він наполягає на тому, що Україна — не справжня країна, а справжні країни дають відсіч".

Також глава ЦРУ заявив, що Путін "ймовірно, надто здоровий", спростовуючи чутки про серйозне захворювання російського президента, наприклад, рак.

Пряма мова: "Наскільки ми можемо судити, він, ймовірно, занадто здоровий... це неофіційне судження розвідки".

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Деталі: Бернс сказав, що за останніми оцінками американської розвідки, втрати РФ внаслідок вторгнення становлять близько 15 000 убитих російських загарбників і приблизно втричі більше поранених.

При цьому, за його словами, українські втрати також були високими - "ймовірно, трохи меншими", ніж російські.

Крім того, він розповів, що ризик вторгнення китайських військ на Тайвань цього десятиліття зросте.

Бернс вважає, що рішучість голови КНР Сі Цзіньпіна встановити контроль над територією не слід недооцінювати.

Очікується, що президент Джо Байден поговорить зі своїм китайським колегою найближчими днями в момент наростання напруженості між цими країнами, особливо щодо долі Тайваню.

Бернс сказав, що політичне та військове керівництво Китаю, схоже, "деякою мірою стурбоване" тим, як пройшов напад Росії на Україну, особливо в перші тижні.

Це сталося через слабкі військові дії Росії, вплив війни на світову економіку і те, як дії Путіна зблизили європейських союзників зі США.