Путин ошибается, если думает выиграть войну на истощение в Украине – глава ЦРУ

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине.

Источник: sky.news

Детали: Бернс сказал, что российский президент ошибется, полагая, что он может выиграть кровавую войну на истощение против Украины, как ранее было доказано, что он ошибался, полагая, что его войска могут захватить Киев в течение первых нескольких дней вторжения.

По его словам, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом, и снова окажется неправ: "Он настаивает на том, что Украина — не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор".

Также глава ЦРУ заявил, что Путин "вероятно, слишком здоров", опровергая слухи о серьезном заболевании российского президента, например, раке.

Прямая речь: "Насколько мы можем судить, он, вероятно, слишком здоров...это неофициальное суждение разведки".

Детали: Бернс сказал, что, по последним оценкам американской разведки, в результате вторжения РФ потеряла около 15 000 убитых российских захватчиков и примерно в три раза больше раненых.

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При этом он сказал, что украинские потери также были высокими — "вероятно, немного меньше", чем российские цифры.

Кроме того, по его словам, риск вторжения китайских войск на Тайвань в этом десятилетии возрастет.

Он сказал, что решимость председателя КНР Си Цзиньпина установить контроль над территорией не следует недооценивать.

Ожидается, что президент Джо Байден поговорит со своим китайским коллегой в ближайшие дни в момент нарастания напряженности между этими странами, особенно по поводу судьбы Тайваня.

Бернс сказал, что политическое и военное руководство Китая, похоже, "в некоторой степени обеспокоено" тем, как прошло нападение России на Украину, особенно в первые недели.

Это произошло из-за слабых военных действий России, влияния войны на мировую экономику и того, как действия Путина сблизили европейских союзников с США.