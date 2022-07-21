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Прем'єр Італії вдруге подасть у відставку у четвер – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 07:50

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі має намір у четвер оголосити про рішення подати у відставку вдруге. 

Про це пишуть італійські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що Драгі оголосить про це рішення у четвер вранці на початку засідання членів Палати депутатів, нижньої палати парламенту Італії. Засідання розпочнеться о 10:00 за Києвом.

Після цього він планує поїхати до президента Італії та подати йому прохання про відставку.

Сенат Італії у середу підтримав резолюцію з висловом довіри уряду Драгі. Але він отримав лише 95 голосів, тоді як у Сенаті засідають 321 сенатор. Це найнижчий результат, якого уряд досяг у цьому законодавчому органі.

Праві партії – "Вперед, Італіє", "Рух 5 зірок" та "Ліга" – взагалі відмовилися голосувати за резолюцію та бойкотували її розгляд у парламенті. Це означало, що може не зібратися достатньо голосів для оголошення кворуму в Сенаті, коли його рішення мають законну силу.

Праві партії виступають за розпуск уряду й проведення дострокових виборів, де розраховують покращити свій результат. 

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Нагадаємо, коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

Минулого тижня президент Італії відмовився приймати відставку Драгі, який пояснив її тим, що "пакт довіри, який лежав в основі уряду, зазнав невдачі".

Читайте також: Проблеми Супермаріо: чому проукраїнський прем'єр Італії опинився за крок до відставки.

Теми: Італіяпрем'єр
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