Премьер Италии во второй раз подаст в отставку в четверг – СМИ

Премьер-министр Италии Марио Драги намерен в четверг объявить о решении подать в отставку во второй раз.

Об этом пишут итальянские СМИ, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что Драги объявит об этом решении в четверг утром в начале заседания членов Палаты депутатов, верхней палаты парламента Италии. Заседание начнется в 10:00 по Киеву.

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После этого он планирует направиться к президенту Италии и подать ему прошение об отставке.

Сенат Италии в среду поддержал резолюцию с выражением доверия правительству Драги. Но он получил всего 95 голосов, тогда как в Сенате заседают 321 сенатор. Это самый низкий результат, которого правительство добилось в этом законодательном органе.

Правые партии – "Вперед, Италия", "Движение 5 звезд" и "Лига" – вообще отказались голосовать за резолюцию Казимы и бойкотировали ее рассмотрение в парламенте. Это означало, что может не собраться достаточно голосов для объявления кворума в Сенате, когда его решения имеют законную силу.

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Правые партии выступают за роспуск правительства и проведение досрочных выборов, где рассчитывают улучшить свой результат.

Напомним, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

На прошлой неделе президент Италии отказался принимать отставку Драги, который объяснил ее тем, что "лежавший в основе правительства пакет доверия потерпел неудачу".

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