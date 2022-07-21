Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія відновила постачання газу до Німеччини через "Північний потік-1"

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 08:22

Після технічного обслуговування "Північного потоку-1" вранці в четвер знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом.

Про це заявив представник компанії-оператора Nord Stream AG, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Представник повідомив, що обсяги постачання газу були заявлені приблизно на тому ж рівні, що й до техобслуговування, тобто близько 67 мільйонів кубометрів на добу. Це відповідає приблизно 40% використання максимальної потужності.

Реклама:

Проте заявлені кількості можуть змінюватися протягом дня за умови попереднього повідомлення.

Останнім часом було побоювання, що Росія може використати оголошені ремонтні роботи, щоб назавжди зупинити подачу газу до Німеччини. У Москві наголошували, що повне припинення постачання газу "Північним потоком-1" пов'язане із терміново необхідними роботами на інфраструктурі газопроводу, але насамперед із виходом з ладу турбіни "Siemens", привезеної до Канади для ремонту.

Досі неясно, скільки газу Росія тепер хоче постійно транспортувати трубопроводом. До припинення постачання 10 днів тому завантаження балтійського трубопроводу складало лише 40%. Останні кілька днів з'явилися ознаки того, що Росія може ще більше скоротити обсяги постачання газу. На це вказують так звані номінації — резервування пропускної спроможності трубопроводів.

ВІДЕО ДНЯ

Ці замовлення на транзит газу газопроводом "Північний потік-1" у четвер залишилися на зниженому рівні. Глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер повідомив, що так звані номінації на "Північний потік-1", як і раніше, становлять близько 30% потужності.

Раніше уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт. 

Читайте також - Найбільша поступка Путіну: як Німеччина та Канада не встояли перед шантажем РФ

Теми: ГазпромПівнічний потік-2газНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Газпром
"Газпром" не платитиме дивідендів за 2022 рік: чистий прибуток упав на 40%
Безпілотник атакував будівлю Газпрому в Бєлгородській області РФ
Польська EuRoPol Gaz подала арбітраж проти "Газпрому" на 1,4 мільярда доларів
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: