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Россия возобновила поставки газа в Германию через "Северный поток-1"

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 08:22

После технического обслуживания "Северного потока-1" утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream AG, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Представитель сообщил, что объемы поставок газа были заявлены примерно на том же уровне, что и до техобслуживания, то есть около 67 миллионов кубометров в сутки. Это соответствует примерно 40-процентному использованию максимальной мощности.

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Однако заявленные количества также могут изменяться в течение дня при условии предварительного уведомления.

В последнее время были опасения, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. В Москве подчеркивали, что полное прекращение поставок газа по "Северному потоку-1" связано со срочно необходимыми работами на инфраструктуре газопровода, но прежде всего с выходом из строя турбины "Siemens", привезенной в Канаду для ремонта.

До сих пор неясно, сколько газа Россия теперь хочет постоянно транспортировать по трубопроводу. До прекращения поставок 10 дней назад загрузка балтийского трубопровода составляла всего 40%. В последние несколько дней появились признаки того, что Россия может еще больше сократить объемы поставок газа. На это указывают так называемые "номинации" — резервирование пропускной способности трубопроводов.

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Эти заказы на транзит газа по газопроводу "Северный поток-1" в четверг остались на сниженном уровне. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, так называемые номинации на "Северный поток-1" по-прежнему составляют около 30% мощности.

Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

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Темы: ГазпромСеверный поток-2газГермания
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