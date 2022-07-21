Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия возобновила поставки газа в Германию через "Северный поток-1"

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 08:22

После технического обслуживания "Северного потока-1" утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream AG, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Представитель сообщил, что объемы поставок газа были заявлены примерно на том же уровне, что и до техобслуживания, то есть около 67 миллионов кубометров в сутки. Это соответствует примерно 40-процентному использованию максимальной мощности.

Однако заявленные количества также могут изменяться в течение дня при условии предварительного уведомления.

В последнее время были опасения, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. В Москве подчеркивали, что полное прекращение поставок газа по "Северному потоку-1" связано со срочно необходимыми работами на инфраструктуре газопровода, но прежде всего с выходом из строя турбины "Siemens", привезенной в Канаду для ремонта.

До сих пор неясно, сколько газа Россия теперь хочет постоянно транспортировать по трубопроводу. До прекращения поставок 10 дней назад загрузка балтийского трубопровода составляла всего 40%. В последние несколько дней появились признаки того, что Россия может еще больше сократить объемы поставок газа. На это указывают так называемые "номинации" — резервирование пропускной способности трубопроводов.

Эти заказы на транзит газа по газопроводу "Северный поток-1" в четверг остались на сниженном уровне. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, так называемые номинации на "Северный поток-1" по-прежнему составляют около 30% мощности.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

Читайте также: Самая большая уступка Путину: как Германия и Канада не устояли перед шантажом РФ

Темы: ГазпромСеверный поток-2газГермания
Главное сегодня

Оккупанты готовятся "присоединить" юг Украины к России - разведка

Возможное аннулирование гражданства: Корбан думает, как возвращаться в Украину - источники

Зеленский отреагировал на фейк о реанимации: 44 года – это не 70

Украинцы определились, что делать с советским гербом на "Родине-матери"

Россия планирует аннексировать пятую часть Украины в сентябре – СМИ

Оккупанты затащили взрывчатку и тяжелую технику в машинный зал ЗАЭС - Энергоатом

Все новости...
Газпром
РФ собирается в четверг возобновить работу "Северного потока-1" – СМИ
"Газпром" обратился к Siemens за документами для возвращения турбины для "Северного потока"
"Газпром" говорит, что не может гарантировать работу "Северного потока"
Последние новости
18:26
Мужчины сбегали за границу якобы на учебу: раскрыта схема
18:26
В Раде предлагают разрешить принимать в патронатные семьи детей, не соединенных родственными связями
18:04
СНБО разработал систему мониторинга поставок западного оружия
17:51
Левочкин приехал в Украину с Суркисом и Пузановым и снова уехал – "Схемы"
17:50
Украина ожидает получить 16-17 миллиардов долларов от партнеров до конца года
17:50
У Байдена обнаружили COVID-19
17:40
H&M начал расторгать арендные договора с ТЦ в России
17:36
Арахамия прогнозирует появление нового генпрокурора за 10 дней
17:25
В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала
17:13
Производители виски Jim Beam, Maker's Mark и Macallan уходят из России
Все новости...