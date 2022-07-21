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Росіяни намагалися здійснити штурми з району Лисичанська – Гайдай

Ірина БалачукЧетвер, 21 липня 2022, 08:39
Пошкоджені окупантами житлові будинки у Луганській області. Фото з Telegram Гайдая

Російські окупанти здійснили декілька спроб штурму із різних боків із району Лисичанська та навколишніх сіл у Луганській області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Росіяни організували декілька спроб штурму із різних боків із району Лисичанська та навколишніх сіл.

Додалися руйнування у Верхньокам’янському. Із повітря вкотре обстріляна Білогорівка". 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Деталі: За словами голови ОВА, окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але їм чинять гідний опір.

По двох населених пунктах, в яких ЗСУ тримають оборону на сході, 20 липня росіяни завдали 2 потужних ракетних ударів, здійснили 4 тривалих артилерійських атаки, 5 обстрілів із мінометів та намагались наступати танками.   

 
Фото з Telegram Гайдая

За словами Гайдая, росіяни проводять примусову мобілізацію на окупованих територіях, зокрема, на Старобільщині. Місцеві чоловіки ховаються, дехто намагається під будь-яким приводом виїхати.

Теми: Луганська областьвійна
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