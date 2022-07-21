Россияне пытались проводить штурмы из района Лисичанска – Гайдай

Поврежденные оккупантами жилые дома в Луганской области. Фото из Telegram Гайдая

Российские оккупанты предприняли несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел в Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Россияне организовали несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел.

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Добавились разрушения в Верхнекаменском. С воздуха еще раз обстреляна Белогоровка".

Фото Из Telegram Гайдая

Детали: По словам главы ОВА, оккупанты пытаются развить наступление на Бахмут, но им оказывают достойное сопротивление.

По двум населенным пунктам, в которых ВСУ держат оборону на востоке, 20 июля россияне нанесли 2 мощных ракетных удара, совершили 4 длительных артиллерийских атаки, 5 обстрелов из минометов и пытались наступать танками.

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Фото Из Telegram Гайдая

По словам Гайдая, россияне проводят принудительную мобилизацию на оккупированных территориях, в частности, на Старобельщине. Местные мужчины прячутся, некоторые пытаются под любым предлогом уехать.