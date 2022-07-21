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Спікер Палати представників США закликала Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 08:58

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена із закликом оголосити Росію державою-спонсором тероризму — інакше це зробить Конгрес.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на два джерела.

За даними видання, Пелосі зробила попередження Блінкену під час телефонної розмови між ними раніше цього тижня. Представники Держдепартаменту та офісу Пелосі відмовилися від коментарів.

Конгрес дав держсекретареві право оголошувати іншу країну державою-спонсором тероризму. Деякі члени Конгресу, однак, кажуть, що законодавці можуть ухвалити закон про визнання будь-якої країни без участі Держдепартаменту, тим самим чинячи тиск на президента Росії Владіміра Путіна самостійно.

"Немає жодних юридичних причин, через які Конгрес не міг би ухвалити закон, який фактично визначає Росію як державу, яка підтримує тероризм", — сказав помічник сенатора-демократа.

"Прийняття закону Конгресом, очевидно, є складнішим шляхом, ніж визначення секретарем, але це дасть адміністрації політичне прикриття, необхідне для посилення економічного тиску та риторики проти Путіна", - додав він.

Сенатори Ліндсі Грем (республіканець від штату Каліфорнія) і Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут), наприклад, внесли в травні законопроєкт, який підкреслить думку Сенату про те, що Росія бере участь у терористичних актах, але в основному він закликає Блінкена зробити цю ухвалу офіційною.

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Раніше цього місяця вони їздили до Києва, щоб просувати цей крок разом із президентом України Володимиром Зеленським. Аналогічну резолюцію також було внесено до Палати представників.

Оголошення Росії державою-спонсором тероризму змусить уряд США обмежувати іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановлювати контроль над експортом товарів подвійного призначення та багато іншого.

За даними Державного департаменту, це також "має на увазі інші закони про санкції, які карають осіб і країни, які беруть участь у певній торгівлі з державами-спонсорами", що означає, що США, можливо, доведеться розширити свої санкції набагато ширше, ніж на певні російські сектори. економіки. Поточні чотири держави, визначені США спонсорами тероризму, - Куба, Північна Корея, Іран і Сирія - торгують зі світом набагато менше, ніж Росія.

Це може пояснити, чому Державний департамент довго скептично ставився до результатів цього кроку.

Нагадаємо, Комітет з міжнародних відносин Сенату США у резолюції закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Теми: СШАтероризмУкраїнаРосія
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