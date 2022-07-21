Спикер Палаты представителей США призвала Блинкена признать РФ государством-спонсором терроризма

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом объявить Россию государством-спонсором терроризма — в противном случае это сделает Конгресс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на два источника.

По данным издания, Пелоси сделала предупреждение Блинкену во время телефонного разговора между ними ранее на этой неделе. Представители Госдепартамента и офиса Пелоси отказались от комментариев.

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Конгресс дал госсекретарю право объявить другую страну государством-спонсором терроризма. Некоторые члены Конгресса, однако, говорят, что законодатели могут принять закон о признании какой-либо страны без участия Госдепартамента, тем самым оказывая давление на президента России Владимира Путина самостоятельно.

"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм", — сказал помощник сенатора-демократа.

"Принятие закона Конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем определение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина", - добавил он.

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Сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Калифорния) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут), например, внесли в мае законопроект, который подчеркнет мнение Сената о том, что Россия участвует в террористических актах, но в основном он призывает Блинкена сделать это определение официальным.

Ранее в этом месяце они ездили в Киев, чтобы продвигать эту меру вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Аналогичная резолюция также была внесена в Палату представителей.

Объявление России государством-спонсором терроризма вынудит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажи оборонных товаров, устанавливать контроль над экспортом товаров двойного назначения и многое другое.

По данным Государственного департамента, это также "подразумевает другие законы о санкциях, которые наказывают лиц и страны, участвующие в определенной торговле с государствами-спонсорами", что означает, что США, возможно, придется расширить свои санкции гораздо шире, чем на определенные секторы российской экономики. Текущие четыре государства, определенные США спонсорами терроризма, — Куба, Северная Корея, Иран и Сирия — торгуют с миром гораздо меньше, чем Россия.

Это может объяснить, почему Государственный департамент долгое время скептически относился к результатам этого шага.

Напомним, Комитет по международным отношениям Сената США в резолюции призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.