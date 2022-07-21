Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спикер Палаты представителей США призвала Блинкена признать РФ государством-спонсором терроризма

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 08:58

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом объявить Россию государством-спонсором терроризма — в противном случае это сделает Конгресс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на два источника.

По данным издания, Пелоси сделала предупреждение Блинкену во время телефонного разговора между ними ранее на этой неделе. Представители Госдепартамента и офиса Пелоси отказались от комментариев.

Реклама:

Конгресс дал госсекретарю право объявить другую страну государством-спонсором терроризма. Некоторые члены Конгресса, однако, говорят, что законодатели могут принять закон о признании какой-либо страны без участия Госдепартамента, тем самым оказывая давление на президента России Владимира Путина самостоятельно.

"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм", — сказал помощник сенатора-демократа.

"Принятие закона Конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем определение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Калифорния) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут), например, внесли в мае законопроект, который подчеркнет мнение Сената о том, что Россия участвует в террористических актах, но в основном он призывает Блинкена сделать это определение официальным.

Ранее в этом месяце они ездили в Киев, чтобы продвигать эту меру вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Аналогичная резолюция также была внесена в Палату представителей.

Объявление России государством-спонсором терроризма вынудит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажи оборонных товаров, устанавливать контроль над экспортом товаров двойного назначения и многое другое.

По данным Государственного департамента, это также "подразумевает другие законы о санкциях, которые наказывают лиц и страны, участвующие в определенной торговле с государствами-спонсорами", что означает, что США, возможно, придется расширить свои санкции гораздо шире, чем на определенные секторы российской экономики. Текущие четыре государства, определенные США спонсорами терроризма, — Куба, Северная Корея, Иран и Сирия — торгуют с миром гораздо меньше, чем Россия.

Это может объяснить, почему Государственный департамент долгое время скептически относился к результатам этого шага.

Напомним, Комитет по международным отношениям Сената США в резолюции призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.

Темы: СШАтерроризмУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: