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Окупанти вбили уже 358 дітей в Україні

Ірина БалачукЧетвер, 21 липня 2022, 09:05
Фото ДСНС з Facebook

Станом на ранок 21 липня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні постраждали понад 1 039 дітей, з них 358 дітей загинули.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Telegram

Дослівного ОГП: " За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинуло та понад 681 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (361), Харківській (194), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (40) областях.

Зокрема, 20 липня внаслідок масового обстрілу ворогом м. Харків загинув 13-річний хлопчик, а 15-річна дівчинка отримала поранення.
 
Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня внаслідок артилерійських обстрілів с. Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Крім того, моніторингом платформи збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua встановлено, що внаслідок обстрілів житлових кварталів м. Маріуполя Донецької області у період з 24 лютого по 29 березня загинуло четверо дітей віком від 7 до 15 років.  
 
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 185 закладів освіти, з них 221 зруйнований повністю.

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Теми: Офіс генпрокурорадітижертви
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