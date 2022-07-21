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Оккупанты убили уже 358 детей в Украине

Ирина БалачукЧетверг, 21 июля 2022, 09:05
Фото ГСЧС c Facebook

По состоянию на утро 21 июля в результате полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине пострадали более 1 039 детей, из них 358 детей погибли.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram

Дословного ОГП: "По официальной информации ювенальных прокуроров, 358 детей погибли и более 681 получили ранения разной степени тяжести.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадали в Донецкой (361), Харьковской (194), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (53), Херсонской (52) и Запорожской (40) областях.

В частности, 20 июля в результате массового обстрела врагом г. Харьков погиб 13-летний мальчик, а 15-летняя девочка получила ранения.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 19 июня в результате артиллерийских обстрелов с. Ивановка Изюмского района Харьковской области получила ранение 16-летняя девочка.

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Кроме того, мониторингом платформы сбора доказательств преступлений warcrimes.gov.ua установлено, что в результате обстрелов жилых кварталов г. Мариуполя Донецкой области в период с 24 февраля по 29 марта погибли четверо детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 185 учебных заведений, из них 221 разрушено полностью.

Темы: Офис генпрокурорадетижертвы
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