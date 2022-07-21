Росіяни завдали ударів по Харкову: є поранені і загиблі

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вранці 21 липня російські окупанти завдали ударів по Харкову, наразі відомо про 21 пораненого і двох загиблих.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими "Ураганами" 19 поранених (згодом число поранених зросло до 21 - ред.), серед них - 1 дитина. На жаль, 4 людини - у тяжкому стані, 2 людини загинули...

Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було".



Деталі: За словами Синєгубова, постраждали виключно цивільні люди і мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, житловий будинок, де на 1 поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.



Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстріляли один із найгустонаселеніших районів міста.

За словами Терехова, окупанти влучили в один з медзакладів.

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На місцях влучань продовжують працювати 14 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.

Пряма мова Терехова: "Другий день поспіль і приблизно одночасно окупант б'є по зупинках громадського транспорту".

Оновлено. Начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов повідомив, що серед поранених є співробітник патрульної поліції.

Обстріл, за його словами, був попередньо с РСЗВ Ураган, касетні снаряди.