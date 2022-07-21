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Россияне нанесли удары по Харькову: есть раненые и погибшие

Мазуренко Алена Четверг, 21 июля 2022, 10:29
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С ТГ СИНЕГУБОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что утром 21 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову, известно о 21 раненом и двух погибших.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, (позже число раненых выросло до 21 - ред.) среди них - 1 ребенок. К сожалению, 4 человека - в тяжелом состоянии, 2 человека погибли...

Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было".

Детали: По словам Синегубова, пострадали исключительно гражданские люди и мирная инфраструктура: авто, торговые павильоны, жилой дом, где на 1 этаже расположена стоматологическая клиника, общественный транспорт.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреляли один из густонаселенных районов города.

По словам Терехова, оккупанты попали в одно из медучреждений.

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На местах попадания продолжают работать 14 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи.

Прямая речь Терехова: "Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта".

Обновлено. Начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов сообщил, что один из раненых – сотрудник патрульной полиции.

Обстрел, по его словам, был предварительно с РСЗО Ураган, кассетные снаряды.

Темы: Харьковобстрел
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