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Глава ЦРУ заявив, що не має даних про погане здоров'я Путіна

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 09:53

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що немає відомостей про те, що президент РФ Володимир Путін нестабільний чи має погане здоров'я.

Про це він сказав на Форумі з безпеки в Аспені, Колорадо, пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

У засобах масової інформації з'являється все більше непідтверджених чуток про те, що Путін, якому цього року виповнюється 70 років, може страждати від тяжкої хвороби, можливо, від раку.

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Але Бернс сказав, що немає жодних доказів, щоб припустити це, пожартувавши, що він виглядав "занадто здоровим".

"Ходить багато чуток про здоров'я президента Путіна, і, наскільки ми можемо судити, він занадто здоровий", - сказав Бернс.

Відповідаючи на сміх, він додав, що це не було формальним судженням розвідки.

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Бернс, який працював послом у Москві, сказав, що спостерігає за російським лідером та спілкується з ним понад два десятиліття.

За словами глави ЦРУ, Путін "великий прихильник контролю, залякування та розплати", і ці риси за останнє десятиліття посилилися у міру того, як скоротилося коло його радників.

"Він переконаний, що його доля як лідера Росії — відновити Росію як велику державу. Він вважає, що ключем до цього є відтворення сфери впливу по сусідству з Росією і він не може цього зробити, не контролюючи Україну", - сказав він.

Путін цього тижня відвідав Тегеран, де зустрічався з лідерами Ірану та Туреччини. Це був його перший візит за межі пострадянського простору з початку вторгнення в Україну.

Теми: ПутінРосія
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