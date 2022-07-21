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Глава ЦРУ заявил, что не располагает данными о плохом здоровье Путина

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 09:53

Директор Центрального разведывательного управления США Уильм Бернс заявил, что нет сведений о том, что президент РФ Владимир Путин нестабилен или у него плохое здоровье.

Об этом он сказал на Форуме по безопасности Аспена в Колорадо, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В средствах массовой информации появляется все больше неподтвержденных слухов о том, что Путин, которому в этом году исполняется 70 лет, может страдать от тяжелой болезни, возможно, от рака.

Но Бернс сказал, что нет никаких доказательств, чтобы предположить это, пошутив, что он выглядел "слишком здоровым".

"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", — сказал Бернс.

Отвечая на смех, он добавил, что это не было формальным суждением разведки.

Бернс, который работал послом в Москве, сказал, что наблюдает за российским лидером и общается с ним более двух десятилетий.

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По словам главы ЦРУ, Путин "большой сторонник контроля, запугивания и расплаты", и эти черты за последнее десятилетие усилились по мере того, как сократился круг его советников.

"Он убежден, что его судьба как лидера России — восстановить Россию как великую державу. Он считает, что ключом к этому является воссоздание сферы влияния по соседству с Россией, и он не может этого сделать, не контролируя Украину", - сказал он.

Путин на этой неделе посетил Тегеран, где встречался с лидерами Ирана и Турции. Это был его первый визит за пределы постсоветского пространства с начала вторжения в Украину.

Темы: ПутинРосcия
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