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Глава ЦРУ заявил, что не располагает данными о плохом здоровье Путина

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 09:53

Директор Центрального разведывательного управления США Уильм Бернс заявил, что нет сведений о том, что президент РФ Владимир Путин нестабилен или у него плохое здоровье.

Об этом он сказал на Форуме по безопасности Аспена в Колорадо, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В средствах массовой информации появляется все больше неподтвержденных слухов о том, что Путин, которому в этом году исполняется 70 лет, может страдать от тяжелой болезни, возможно, от рака.

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Но Бернс сказал, что нет никаких доказательств, чтобы предположить это, пошутив, что он выглядел "слишком здоровым".

"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", — сказал Бернс.

Отвечая на смех, он добавил, что это не было формальным суждением разведки.

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Бернс, который работал послом в Москве, сказал, что наблюдает за российским лидером и общается с ним более двух десятилетий.

По словам главы ЦРУ, Путин "большой сторонник контроля, запугивания и расплаты", и эти черты за последнее десятилетие усилились по мере того, как сократился круг его советников.

"Он убежден, что его судьба как лидера России — восстановить Россию как великую державу. Он считает, что ключом к этому является воссоздание сферы влияния по соседству с Россией, и он не может этого сделать, не контролируя Украину", - сказал он.

Путин на этой неделе посетил Тегеран, где встречался с лидерами Ирана и Турции. Это был его первый визит за пределы постсоветского пространства с начала вторжения в Украину.

Темы: ПутинРосcия
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