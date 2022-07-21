У Херсоні лунали вибухи, на Луганщині окупанти готуються до "референдуму" – дані ОВА

Російські окупанти знову обстріляли Сумщину, Харківщину і Миколаївщину, у Луганській області розпочали підбір кандидатів в члени виборчих комісій для підготовки так званого "референдуму".

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8:00 21 липня, Держприкодонслужба у Telegram

Деталі: На Сумщині минулої доби росіяни знову обстрілювали Шалигинську, Есманську та Білопільську громади. По Новослобідській громаді надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню, на щастя, без жертв. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У ДПСУ зазначили, що 20 липня під ворожим вогнем опинилися 4 громади Сумщини та 2 громади Чернігівщини.



Зокрема, околиці Шалигінської громади росіяни обстріляли із РСЗВ та АГС – зафіксовано 38 "приходів". За результатами обстрілу пошкоджено інфраструктуру, одного місцевого мешканця поранено.

Фото ДПСУ

Ворог обстріляв Білопільську, Новгород-Сіверську та Есманську громади із САУ. 10 вибухів РСЗВ пролунало на території Новослобідської громади.

По Семенівській громаді росіяни відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм – зафіксовано 20 вибухів.

фото ДПСУ

Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Нікопольський район – ударив з "Градів" по Червоногригорівській громаді. Попередньо, без жертв та руйнувань.

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На Харківщині вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району, внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування будівлі комплексу водопідготовки комунального підприємства, постраждалих немає. Протягом доби ворог обстрілював Харків, Чугуївський та Богодухівський, Ізюмський райони.

Через обстріли зруйновані об’єкти інфраструктури, горіли приватні домоволодіння, сміттєзвалища, поля із пшеницею. За добу по області: 11 постраждалих від російської агресії, 3 загиблих, серед них 13-річна дитина.

Луганщина: населені пункти, в яких українські захисники тримають оборону, зазнали 2 потужних ракетних ударів, 4 тривалих артилерійських атак, 5 обстрілів із мінометів, а також пережили спробу танкового наступу. У соцмережах повідомляється про продовження підготовки до "референдуму" та роботи "волонтерських пікетів", що розповсюджують газету "Республика". На окупованих територіях розпочато підбір кандидатів в члени виборчих комісій.

На Донеччині протягом доби росіяни обстрілювали усю лінію фронту. Вночі окупанти зруйнували дві школи – у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, обстріляли промислову частину Краматорська – машинобудівні підприємства СКМЗ та НКМЗ. Значної шкоди завдали Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста. У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася. Крім того, касетними боєприпасами росіяни обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок. За добу – одна людина загинула, 5 цивільних отримали поранення.

Миколаївщина: вночі російські окупанти випустити по Миколаєву 7 ракет С-300. За попередньою інформацією, відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. На цей час відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється.

Фото з Telegram мера Миколаєва олександра Сєнкевича

За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. А зранку комунальники розчистили територію для проїзду транспорту.

Фото з Telegram мера Миколаєва олександра Сєнкевича

Вночі під обстрілами було с. Широке Широківської громади. Внаслідок потрапляння в житловий будинок є один загиблий. Влучання були і за межами населених пунктів громади. Також вночі були обстріли у Баштанській громаді – зафіксовано потрапляння в сільські населені пункти. Частина снарядів залишилася не розірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Також під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня. Дані щодо руйнувань житлових будинків уточнюються.

Херсонщина: вночі на Херсонщині були гучні вибухи та вистріли. Гучно було і у Чорнобаївці та у більшій частині Бериславського району. Знову десятки сіл Великоолександрівської, Калинівської, Нововоронцовської та інших територіальних громад потерпали від обстрілів, практично всі будинки в окупованих селах пошкоджені.

Внаслідок постійних боїв на території області продовжують горіти поля із врожаєм та лісові зони. За офіційною інформацією лише за кілька останніх днів вигоріло понад 230 гектарів пшениці у Бериславському та Генічеському районах, а також близько 10 гектарів лісу поблизу міста Олешки.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях.