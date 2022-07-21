В Херсоне раздавались взрывы, в Луганской области оккупанты готовятся к "референдуму" – данные ОВА

Российские оккупанты снова обстреляли Сумщину, Харьковщину и Николаевщину, в Луганской области начали подбор кандидатов в члены избирательных комиссий для подготовки так называемого "референдума".

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8:00 21 июля, Госпогранслужба в Telegram

Детали: На Сумщине за прошедшие сутки россияне снова обстреливали Шалыгинскую, Эсманскую и Белопольскую общины. По Новослободской общине под вечер россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня, к счастью, без жертв. Информация о последствиях уточняется.

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В ГПСУ отметили, что 20 июля под вражеским огнем оказались 4 общины Сумщины и 2 общины Черниговщины.

В частности, окрестности Шалыгинской общины россияне обстреляли из РСЗО и АГС – зафиксировано 38 "приходов". В результате обстрела повреждена инфраструктура, один местный житель ранен.

Фото ГПСУ

Враг обстрелял Белопольскую, Новгород-Северскую и Эсманскую общины из САУ.

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10 взрывов РСЗО раздались на территории Новослободской общины.

По Семеновской общине россияне открывали огонь из минометов калибра 120 мм – зафиксировано 20 взрывов.

Фото ГПСУ

Днепропетровщина: враг снова обстрелял Никопольский район – ударил из "Градов" по ​​Красногригоревскому обществу. Предварительно, без жертв и разрушений.

На Харьковщине ночью оккупанты нанесли удары по Чугуевскому району, в результате обстрела произошло частичное разрушение здания комплекса водоподготовки коммунального предприятия, пострадавших нет. В течение суток враг обстреливал Харьков, Чугуевский и Богодуховский, Изюмский районы.

Из-за обстрелов разрушены объекты инфраструктуры, горели частные домовладения, свалки, поля с пшеницей. За сутки по области: 11 пострадавших от российской агрессии, 3 погибших, среди них 13-летний ребенок.

Луганщина: населенные пункты, в которых украинские защитники держат оборону, подверглись 2 мощным ракетным ударам, 4 длительным артиллерийским атакам, 5 обстрелам из минометов, а также пережили попытку танкового наступления. В соцсетях сообщается о продолжении подготовки к "референдуму" и работе "волонтерских пикетов", распространяющих газету "Республика". На оккупированных территориях начат подбор кандидатов в члены избирательных комиссий.

В Донецкой области в течение суток россияне обстреливали всю линию фронта. Ночью оккупанты разрушили две школы – в Краматорске и Константиновке. Кроме того, обстреляли промышленную часть Краматорска – машиностроительные предприятия СКМЗ и НКМЗ. Значительный ущерб нанесли Бахмуту: там в очередной раз обстреляна центральная часть города. В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета. К счастью, не разорвалась. Кроме того, кассетными боеприпасами россияне обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом. За сутки – один человек погиб, 5 гражданских получили ранения.

Николаевщина: ночью российские оккупанты выпустят по Николаеву 7 ракет С-300. По предварительной информации, известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Подробная информация уточняется.

ФОТО Из TELEGRAM МэРА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

По данным мэра Николаева Александра Сенкевича, спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все возгорания, возникшие в результате обстрелов. А с утра коммунальщики расчистили территорию для проезда транспорта.

ФОТО Из TELEGRAM МэРА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

Ночью под обстрелами было с. Широкое Широковской общины. В результате попадания в жилой дом есть один погибший. Попадания были и за пределами населенных пунктов общины. Также ночью были обстрелы в Баштанской общине – зафиксировано попадание в сельские населенные пункты. Часть снарядов осталась не разорванной. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Также под постоянными обстрелами остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Данные по разрушениям жилых домов уточняются.

Херсонщина: ночью в Херсонской области были громкие взрывы и выстрелы. Громко было и в Чернобаевке и в большей части Бериславского района. Снова десятки сел Великоалександровской, Калиновской, Нововоронцовской и других территориальных общин страдали от обстрелов, практически все дома в оккупированных селах повреждены.

В результате постоянных боев на территории области продолжают гореть поля с урожаем и лесные зоны. По официальной информации, всего за несколько последних дней выгорело более 230 гектаров пшеницы в Бериславском и Геническом районах, а также около 10 гектаров леса вблизи города Олешки.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.