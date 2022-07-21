СБУ затримала корегувальника вогню окупантів по Кривому Рогу

Служба безпеки України затримала посадовця одного з підприємств Кривого Рогу, який корегував вогонь окупантів по місту, у тому числі міг бути причетним до ракетних обстрілів загарбників по місцевому аеропорту в березні.

Джерело: прессслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, з травня до липня 2022 року чоловік на завдання від представників спецслужб РФ передавав через месенджер Telegram скріншоти Google-мапи із мітками щодо локацій розміщення військових об’єктів, розташування військовослужбовців та техніки Збройних сил України на території м. Кривого Рогу".

Деталі: Також затриманий надавав окупантам інформацію стосовно результатів вже здійснених обстрілів об’єктів критичної та цивільної інфраструктури – аеропортів, мостів міста та області.

Окупанти використовували отриману інформацію для планування первинних та повторних обстрілів цих об’єктів.

Серед інших фактів перевіряється причетність затриманого до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту 10 березня.

Під час обшуків у затриманого знайшли засоби зв’язку, які він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. У переписці присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їх виконання.

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Що було раніше: 9 липня російські ракети зруйнували промислове підприємство у селищі міського типу Радушне Криворізького району Дніпропетровської області.