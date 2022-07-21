Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала корректировщика огня оккупантов по Кривому Рогу

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 10:41
СБУ задержала корректировщика огня оккупантов по Кривому Рогу
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала чиновника одного из предприятий Кривого Рога, который корректировал огонь оккупантов по городу, в том числе мог быть причастен к ракетным обстрелам захватчиков по местному аэропорту в марте.

Источник: прессслужбы СБУ, ОГП

Дословно: "По данным следствия, с мая по июль 2022 года мужчина по заданию от представителей спецслужб РФ передавал через мессенджер Telegram скриншоты Google-карты с метками относительно локаций размещения военных объектов, расположения военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины на территории г. Кривого Рога".

Реклама:
 

Детали: Также задержанный предоставлял оккупантам информацию о результатах уже совершенных обстрелов объектов критической и гражданской инфраструктуры – аэропортов, мостов города и области.

Оккупанты использовали полученную информацию для планирования первичных и повторных обстрелов этих объектов.

 

Среди других фактов проверяется причастность задержанного к корректировке ракетного удара по криворожскому аэропорту 10 марта.

ВИДЕО ДНЯ

Во время обысков у задержанного были обнаружены средства связи, которые он использовал для коммуникации со своим российским куратором. В переписке находятся факты получения агентурных задач и отчеты об их выполнении.

Что предшествовало: 9 июля российские ракеты разрушили промышленное предприятие в поселке городского типа Радушное Криворожского района Днепропетровской области.

Темы: войнаСБУКривой Рог
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: