СБУ задержала корректировщика огня оккупантов по Кривому Рогу

Служба безопасности Украины задержала чиновника одного из предприятий Кривого Рога, который корректировал огонь оккупантов по городу, в том числе мог быть причастен к ракетным обстрелам захватчиков по местному аэропорту в марте.

Источник: прессслужбы СБУ, ОГП

Дословно: "По данным следствия, с мая по июль 2022 года мужчина по заданию от представителей спецслужб РФ передавал через мессенджер Telegram скриншоты Google-карты с метками относительно локаций размещения военных объектов, расположения военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины на территории г. Кривого Рога".

Детали: Также задержанный предоставлял оккупантам информацию о результатах уже совершенных обстрелов объектов критической и гражданской инфраструктуры – аэропортов, мостов города и области.

Оккупанты использовали полученную информацию для планирования первичных и повторных обстрелов этих объектов.

Среди других фактов проверяется причастность задержанного к корректировке ракетного удара по криворожскому аэропорту 10 марта.

Во время обысков у задержанного были обнаружены средства связи, которые он использовал для коммуникации со своим российским куратором. В переписке находятся факты получения агентурных задач и отчеты об их выполнении.

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Что предшествовало: 9 июля российские ракеты разрушили промышленное предприятие в поселке городского типа Радушное Криворожского района Днепропетровской области.