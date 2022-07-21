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ЗСУ знищили 38 850 російських загарбників

Ірина БалачукЧетвер, 21 липня 2022, 11:03
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

За 148 днів війни Росія в Україні вже втратила 38 850 військових, 1 704 танки, 710 БПЛА та 859 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 38 850 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 704 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 912 (+7) од,
  • артилерійських систем – 859 (+3) од,
  • РСЗВ – 251 (+1) од,
  • засобів ППО – 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7) од,
  • крилатих ракет – 167 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 781 (+6) од,
  • спеціальної техніки – 72 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.  

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