ЗСУ знищили 38 850 російських загарбників
Четвер, 21 липня 2022, 11:03
За 148 днів війни Росія в Україні вже втратила 38 850 військових, 1 704 танки, 710 БПЛА та 859 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 850 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 704 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 912 (+7) од,
- артилерійських систем – 859 (+3) од,
- РСЗВ – 251 (+1) од,
- засобів ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7) од,
- крилатих ракет – 167 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 781 (+6) од,
- спеціальної техніки – 72 (+2) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.
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