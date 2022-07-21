ВСУ уничтожили 38 850 российских захватчиков

За 148 дней войны Россия в Украине уже потеряла 38 850 военных, 1 704 танка, 710 БПЛА и 859 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 38 850 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 704 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 912 (+7) ед,

артиллерийских систем – 859 (+3) ед,

РСЗО – 251 (+1) ед,

средств ПВО – 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7) ед,

крылатых ракет – 167 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 781 (+6) ед,

специальной техники – 72 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.