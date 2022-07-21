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ВСУ уничтожили 38 850 российских захватчиков

Ирина БалачукЧетверг, 21 июля 2022, 11:03
Фото Генштаба ВСУ c Facebook

За 148 дней войны Россия в Украине уже потеряла 38 850 военных, 1 704 танка, 710 БПЛА и 859 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 38 850 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 704 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 912 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 859 (+3) ед,
  • РСЗО – 251 (+1) ед,
  • средств ПВО – 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7) ед,
  • крылатых ракет – 167 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 781 (+6) ед,
  • специальной техники – 72 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

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