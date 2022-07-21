ВСУ уничтожили 38 850 российских захватчиков
Четверг, 21 июля 2022, 11:03
За 148 дней войны Россия в Украине уже потеряла 38 850 военных, 1 704 танка, 710 БПЛА и 859 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.07 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 38 850 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 704 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 912 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 859 (+3) ед,
- РСЗО – 251 (+1) ед,
- средств ПВО – 113 (+0) ед,
- самолетов – 221 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7) ед,
- крылатых ракет – 167 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 781 (+6) ед,
- специальной техники – 72 (+2) ед.
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.