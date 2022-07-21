Прем'єр Італії пішов у відставку

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вдруге подав у відставку з посади глави уряду.

Про це повідомляє La Stampa, пише "Європейська правда".

Драгі у четвер вранці зробив коротку заяву для членів Палати депутатів, верхньої палати парламенту Італії.

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"На тлі вчорашніх подій у Сенаті, прошу перервати засідання, я маю намір вирушити до Квіринальського палацу та повідомити про свої рішення", - сказав Драгі.

Після цього він вирушив на зустріч із президентом Серджіо Маттареллою, яка тривала близько пів години.

В офісі глави держави заявили, що Маттарелла взяв до відома рішення Драгі. Уряд залишається при владі для вирішення поточних питань. Минулого тижня президент Італії відмовився приймати відставку Драгі.

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Драгі ще повернеться до Палати депутатів о 12:00. Насправді він уже офіційно подав прохання про відставку до Ради міністрів минулого тижня, тож подавати ще одну заяву немає потреби.

Його відставка майже напевно відкриє шлях до дострокових виборів у жовтні.

Сенат Італії у середу підтримав резолюцію з висловом довіри уряду Драгі. Але він отримав лише 95 голосів, тоді як у Сенаті засідають 321 сенатор. Це найнижчий результат, якого уряд досяг у цьому законодавчому органі.

Праві партії – "Вперед, Італіє", "Рух 5 зірок" та "Ліга" – взагалі відмовилися голосувати за резолюцію та бойкотували її розгляд у парламенті. Це означало, що може не зібратися достатньо голосів для оголошення кворуму в Сенаті, коли його рішення мають законну силу.

Праві партії виступають за розпуск уряду й проведення дострокових виборів, де розраховують покращити свій результат.

Нагадаємо, коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

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