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Прем'єр Італії пішов у відставку

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 11:55
Маріо Драгі, фото: скріншот

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вдруге подав у відставку з посади глави уряду.

Про це повідомляє La Stampa, пише "Європейська правда".

Драгі у четвер вранці зробив коротку заяву для членів Палати депутатів, верхньої палати парламенту Італії.

"На тлі вчорашніх подій у Сенаті, прошу перервати засідання, я маю намір вирушити до Квіринальського палацу та повідомити про свої рішення", - сказав Драгі.

Після цього він вирушив на зустріч із президентом Серджіо Маттареллою, яка тривала близько пів години.

В офісі глави держави заявили, що Маттарелла взяв до відома рішення Драгі. Уряд залишається при владі для вирішення поточних питань. Минулого тижня президент Італії відмовився приймати відставку Драгі.

Драгі ще повернеться до Палати депутатів о 12:00. Насправді він уже офіційно подав прохання про відставку до Ради міністрів минулого тижня, тож подавати ще одну заяву немає потреби.

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Його відставка майже напевно відкриє шлях до дострокових виборів у жовтні.

Сенат Італії у середу підтримав резолюцію з висловом довіри уряду Драгі. Але він отримав лише 95 голосів, тоді як у Сенаті засідають 321 сенатор. Це найнижчий результат, якого уряд досяг у цьому законодавчому органі.

Праві партії – "Вперед, Італіє", "Рух 5 зірок" та "Ліга" – взагалі відмовилися голосувати за резолюцію та бойкотували її розгляд у парламенті. Це означало, що може не зібратися достатньо голосів для оголошення кворуму в Сенаті, коли його рішення мають законну силу.

Праві партії виступають за розпуск уряду й проведення дострокових виборів, де розраховують покращити свій результат. 

Нагадаємо, коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

Читайте також: Проблеми Супермаріо: чому проукраїнський прем'єр Італії опинився за крок до відставки.

Теми: Італія
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